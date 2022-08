„Su lapsed on su üle ikka väga uhked!“ Britney Spearsi poolpaljas tantsuvideo tekitas fännides vastakaid tundeid

Britney Spearsi puusahööritus lööb jälle Instagramis laineid. Naise kontole postitatud videos on näha, kuidas Spears kannab punast kostüümi, mis vaevu tema tagumikku katab. Britneyl on jalas mustad kõrged kontsad, kuid see tema tantsuhoogu ei takista – Britney tantsuliigutused koosnevad seksikast tagumikuväristamisest, jalahoopidest ja sensuaalsetest käteliigutustest.

Video, mille juurde Britney on pisut segase jutu kirjutanud, milles räägib, et tantsib ülemeelikult, on saanud juba üle 360 000 meeldimise. Ta tantsib videos loo „Feel it still“ taustal, selle autoriks on Portugal. The Man.

Postituse juures on aga kõige huvitavamad kommentaarid. Paljud kommentaarid väidavad, et tegemist pole uue ja värske videoga, vaid see on filmitud juba aastal 2018. Samuti tahetakse teada, miks Britney kontole vanu videoid postitatakse ning paljud fännid on mures, kas Spearsiga ikka kõik korras on. Mõned fännid on seisukohal, et naise konto on üle võtnud tema abikaasa Sam Asghari ning just tema postitaski vana video.

„Sa võiksid vähemalt täpsustada, et tegemist on mitu aastat vana videoga,“ heitis üks fänn Spearsile ette. „Su lapsed on su üle ikka väga uhked,“ ironiseeris teine kommenteerija. „Palun lõpeta rumalate videote uuesti postitamine. Kes iganes selle video postitas, see konto muutub juba naeruväärseks,“ leidis järgmine fänn.

Samas on ka fänne, kellele naise tantsusammud peale lähevad ning nad soovivad, et Britney tantsiks ka teiste lugude saatel. Nad kiidavad naise vormi ja tema tantsuliigutusi. „Naine, sa näed IMELINE välja!“ hõiskas üks fänn oma kommentaaris. „Peagi tuleb Britneyl oma kabaree,“ arvas teine fänn. „Ma igatsesin sellist seksikat tantsu,“ lisas kolmas juurde.