VIDEO | Heidi Klum oma elu veidraimast kohtingust: võtsin popkorni ja avastasin, et karbist vaatab vastu...

„Kaua aega tagasi käisin kinos kohtingul,“ meenutab Klum, „seal müüdi suuri popkornikarpe ja ostsime ka ühe.“ Modell räägib, et kaaslane hoidis filmi ajal karbist nii kramplikult kinni, et ta pidi käe nosimise saamiseks välja sirutama. „Tundus veider, et ta neid mulle ise ei paku,“ jätkab naine, „võtsin popkorni ja avastasin, et karbist vaatab vastu hot dog!“ Modell ei hakanud lahti seletama, millega päriselt tegu, kuna see oli publikule niigi selge.