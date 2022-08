Anu Saagim oma salapärasest austajast: ta on terve korteri minu piltidega tapeetinud

„Nüüd on tekkinud mul selline mees, kes on tapeetinud terve oma korteri minu piltidega,“ avaldab Anu ning lisab, „kui te ei usu, siis minge vaadake mu Instagram'i - panin story ka üles.“ Ta sõnab, et tõenäoliselt on tegemist Soome meesterahvaga, kuid päris kindel ei saa olla, kuna too räägib inglise keeles.

„Jumala pandav kutt tegelikult, aga need pildid on asja juures creepy (ing.keeles kõhe)“, ütleb naine ning küsib Brigittelt ja Lauralt, mida nemad asjast arvavad. „Ma talle päris külla ei läheks,“ arvab Laura Valk. Brigitte Susanne lisab: „Mul on selline lähenemine, et kui seda teeb inimene, kes sulle meeldib, siis see ei ole scary (hirmus).“

„Kõigepealt ta kirjutas minust loo, aga see, mis nüüd välja tuli...tema seinal on ka väga vanu pilte,“ jagab Anu, „tundub, et ta on teinud seda aastaid.“ Seejärel jõuavad naised arvamuseni, et mõni mees jääbki naist kaugelt imetlema ning tegelikult pole selles midagi halba.