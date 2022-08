FOTOD | Uudo Sepp uue kaaslannaga ja Erik Orgu taas seltskonnas: vendade Eskode märuli esilinastusel oli tõeline staaride paraad

Filmis astuvad üles mitmed tuntud Eesti inimesed: Mart Toome, Henry Kõrvits, Jüri Pootsmann, Erki Laur, Erik Orgu, Merilin Mälk jpt. Peaosas on kaksikõed Mari-Liis ja Maria Kriisa. Lisaks said vennad Eskod nõusse ka Mirtel Pohla, kes filmis loeb peategelaste Nana ja Lulu häält.

Esilinastusele saabusid sajad filmifännid, nende hulgas Erik Orgu, Uudo Sepp, Merilin Mälk ning mitmed armastatud näitlejad. Vennad Eskod sõnasid, et „Topelt Turbo“, mis valmis ühtlasi Balti filmi- ja meediakooli lõputööna ning mille valmimisele pani õla alla Jägermeister, on eepiline ja meelelahutuslik film, mis ei võta end liiga tõsiselt ning on sündinud siirast armastusest filmikunsti vastu. „Me usume, et kes iganes filmi vaatab, saab kõhutäie naerda ja täislaksu kiirust. Kogu meie looming on tehtud rahvale inspiratsiooniks ja motivatsiooniks.“