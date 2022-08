Ukraina toetuseks! Augusti lõpus esineb Eestis tunnustatud Kiievi kammerkoor

Rahvusvaheliselt tunnustatud Kiievi akadeemilise kammerkoori Khreschatyk kavas on Ukraina heliloojate vaimulik muusika ja Ukraina rahvamuusika. Koor tegutseb 1994.aastast ning tänaseks on nende repertuaaris olnud 5557 teost, millest 1615 maailma esiettekanded. Koori kreedo on esitada noorte Ukraina heliloojate teoseid.