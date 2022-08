ARMAS VIDEO | Soome staartuletõrjuja palus Ed Sheerani kontserdil oma kallima kätt

Üks kontserdil abieluettepaneku teinud meestest on tuletõrjuja Tommy Oksa . Õnnelik paar avaldas vahetult pärast kontserti meeldejäävast hetkest pilte ja videoid.

Oksa videost on näha, et tüdruksõber Sandra ei osanud ettepanekut oodata. Mees laskub ühele põlvele ning koputab neiule õrnalt seljale, võtab veidi aega enne, kui Sandra ümber pöörab ja aru saab, mis toimub. Oksa palus kaaslast naiseks, kui Sheeran laulis paari lemmiklaule „Give me love“ ja „Beautiful people“.