Kelly Sildaru meenutab aega, mil tema suhe meediale paljastati: see oli löök allapoole vööd

2019. aasta sügisel tõi vigursuusataja Kelly Sildaru esmakordselt seltskonda oma peika Mihkel Ustavi , kes on ka agar talisportlane. Noormehe Instagrami kontol võib märgata, et Kelly figureerib esmakordselt tema piltidel juba 2016. aasta alguses. Kuigi noored olid pikka aega varasemalt tuttavad, soovisid nad oma armastust salajas hoida. Sellest hoolimata avaldati peagi fotod, mis nende suhte meediale paljastasid.

„Eks alguses oli ikka ebamugav. Me võib-olla ei olnud ise veel valmis oma suhtega avalikkuse ette tulema,“ sõnab Kelly ja lisab: „Suhte paljastamine tundus tol ajal nagu löök allapoole vööd.“ Ta jääb siiski positiivseks ja selgitab, et nad tulid juhtunuga toime ja see on miski, millega avaliku elu tegelastel tuleb arvestada.