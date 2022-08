Ametlik! Sanna Marini narkotest oli negatiivne

Möödunud kolmapäeval lekkisid sotsiaalmeediasse videod, kus Marin sõprade seltsis pidutseb. Kriitikute sõnul selline käitumine riigi peaministrile ei sobi ning videote tõttu tekkis Soomes tõsine arutelu peaministri käitumise üle. Marin oli lootnud, et kaadrid avalikkuseni ei jõua.

Marin möllas koos mitme avaliku elu tegelasega – näha on kunstnik Almat ja tema õde Annat, fotograafi Janita Autiot, saatejuht Tinni Wikströmi, raadiosaatejuht Karoliina Tuomineni, stilist Vesa Silverit ja parlamendisaadik Ilmari Nurmineni.

Eelmisel reedel lisandus ka ülesvõte sellest, kuidas Marin hullas Helsingi populaarses restoranis ja ööklubis Teatteri. Poliitik tantsis koos laulja Olavi Uusivirtaga The Black Eyed Peas loo „I Gotta Feeling“ saatel.

Soome Põlissoomlaste ja Keskerakonna poliitikud tulid välja ettepanekuga, et pidutsev peaminister Marin peaks videote tõttu narkotesti tegema. Põlissoomlaste esimehe Riikka Purra sõnul lasub Marini kohal kahtluse vari, mis pressikonverentsil tema kohalt ei kadunud.

„Mul pole midagi varjata. Ma ei ole narkootikume kasutanud, seega pole probleemi narkotesti teha, aga minu meelest on ka üsna erakordne, et midagi sellist nõutakse. Ma ei näinud ühtegi tõendit selle kohta, et kuskil midagi oleks tarvitatud,“ sõnas Marin ajakirjanikele. Narkotesti ta siiski andis ja tulemus saabuski täna.