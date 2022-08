Jaanuarikuus teatas lauljatar Sissi Nylia Benita Kroonikale, et on leidnud endale uue silmarõõmu. Tundus, et suhe advokaat Karl Kreevaldiga oli sujumas päikseliselt, kuid nüüd on Kroonikani jõudnud sahinad, et värske paar on juba lahku läinud.