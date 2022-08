Tohoh! Sügisel ootab prints Williami ja hertsoginna Kate'i lapsi ees suur elumuutus

Printsess Charlotte (7) ja prints Louis (4) hakkavad tõenäoliselt päevakoolis käima. Arvatakse, et 9-aastane George alustab kooliteed internaatkoolis nagu tema isa William ja onu, prints Harry.

Kensingtoni palee avalduses ütlesid William ja Kate, et Lambrooki kool jagab eelmise asutuse väärtusi. „Meil on hea meel, et George, Charlotte ja Louis kooliperega septembris liituvad,“ kommenteeris uudist Lambrooki kooli direktor Jonathan Perry.