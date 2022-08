FOTOD | Trad.Attack!’i megakontserdil värises maa ja särises taevas!

„See kõik on siiamaani uskumatu! Energia, mis reedel laval ja publikus särises, saadab meid veel tänagi,“ jagab bändiliige Sandra Vabarna. „Selle kontserdi korraldamisega oli seotud üle 150 suurepärase meeskonnaliikme ja see oli kindlasti meie elu kõige võimsam elamus,“ lisab Vabarna.

„Meie fännid on lihtsalt võrratud!“ lisab bändi trummar Tõnu Tubli. „Oleme siiralt tänulikud ja hindame seda väga, et üle 5000 inimese otsustas koos meiega reedel ajalugu teha,“ lisab ta.

„Suured tänud ka meie soojendusesinejatele SUVE-le ja Minimal Windile, et nad meie hullusega kaasa tulid,“ jagab kiidusõnu bändi kitarrist ja kontserdi üks korraldajatest Jalmar Vabarna. „Soojendusesinejad on üliolulised, et kontserdikogemus moodustaks ühtse terviku,“ lisab Vabarna.