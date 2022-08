Suured muutused „Terevisioonis“: saade saab uue juhi, uudistelugeja ja robotkaamerad

„Juhani saabumine meie saatesse on tore uuendus,“ rääkis „Terevisiooni“ vastutav toimetaja Reimo Sildvee. Kilumets on vaatajatele juba paar aastat olnud tuttav hommikuse uudistelugejana. „Ta on meile tore ja energiline lisandus,“ sõnas Sildvee.