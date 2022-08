Puuluup, Kadri Voorand Bänd ja Eeva Talsi lõpetavad kauni suve maagilise öökontserdiga juba sel reedel Pirital

Kadri Voorand ootab reedest kontserti elevusega ning ütleb: „See kontsert on minu jaoks väga erakordne, kuna kirjutasin ka uut loomingut, laule, mida juba väga tahaks publikuga jagada. Selja taga on ka trummid, mis annavad suurele lavale hea rütmi ja toeka seljataguse. Eeva Talsiga, kes on mulle ka väga hea sõber, oli juba ammu aeg, et koos midagi luua ja nüüd saame ka seda teha, kogu hingest. Esitusele tuleb ka meie ühine, täiesti uus, ekstra selleks kontserdiks valminud lugu.“