Saal on inimesi puupüsti täis, võtan joogamati ja lähen vargsi tagaritta. Ruum on pime ja hubane. Kõigi ees on Johann (45). Minu kõrvale tuleb tema abikaasa Rachel (35) ja tervitab mind sooja naeratusega. Tund algab hingamisharjutusega, mis ei sarnane üldse rahulikule joogale või meditatsioonile, vaid on nii intensiivne, et ajab kogu sisemuse keema. Mingi hetk hakatakse vabastavalt karjuma. Mina ei julge väga, aga imestan sügavalt enda kõrval oleva Racheli üle, kes on harjutuses ennastunustavalt sees ega pööra tähelepanu sellele, mis teised mõelda võivad.