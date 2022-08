KÕRVETAV KLÕPS | Hollywoodi täht Nicole Kidman näitab supervormi!

Hollywoodi näitlejanna Nicole Kidman (55) hullutab fänne värskete fotodega, mille moeajakiri Perfect Magazine Instagramis avaldas. Naine figureerib väljaande septembrinumbris ning piltidelt on näha, et ta on siiani supervormis.

Nicole Kidman on üks kuulsamaid naisnäitlejaid Hollywoodis. Ta on kaasa teinud näiteks Oscarile kandideerinud filmis „Moulin Rouge“ ning menukas õudusfilmis „Teised“.

Naine oli varem abielus Tom Cruise'iga ja paaril on kaks last. Tal on kaks last ka oma praeguse abikaasa, kantritäht Keith Urbaniga.