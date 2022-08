Andrei hinnangul tulevadki osad inimesed tõsielusaadetesse, et kuulsaks saada, kuid enamasti piirdub see vaid lühiajalise tuntusega. Ta sõnas, et tema „Villa“ saatesse tulid arukad inimesed, kes said aru, kus nad on ja mida nad tegema peavad. Samuti näitasid varem eetris olnud tõsielusaated ära, mida ekraanil mitte teha. Andrei sõnas, et saate puhul sõltub hästi palju ka sellest, kas ja kuidas saatetiim osalisi pärast filmimist aitab. „Meie käitumine nendega oli see, et me võtsime neid kui family (perekond – toim), sa õpetadki nad üles,“ kirjeldas Zevakin oma lähenemist osalistele.