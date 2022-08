FOTOD | Lauljanna Janet Jackson müüs moodsa Manhattani korteri kopsaka summa eest maha

Jacksoni korterist on imekena vaade Central Parkile ja poplaulja kodu paikneski pargiga paralleelselt kulgeva tänava ääres. Korter laiub pea 195 ruutmeetril ja Jacksonile kuulus see lausa 25 aastat. Müügitehinguga teenis naine 8,8 miljonit dollarit, mis on vaid pisut vähem 8,99 miljoni dollari suurusest hinnast, mille korter aprillis müügile tuli.

Jackson ostis korteri 1998. aastal 2,8 miljoni dollari eest, mis tänasel päeval oleks maksnud 5,13 miljonit dollarit. Poplaulja korteri ostis äriühing nimega Nanyang Real Estate Holding, vahendab New York Post.

Korteris on kolm suurt magamistuba, kolm suuremat vannituba ning üks väiksem. Kaunis vaade Central Parkile on nähtav pea kogu korterist. Köögis asuvast söögilauast saab nautida roheluse ilu ja vaadata ülikõrgeid tornmaju, mis lähedal asuvad. Korteris on maast laeni aknad ja ligi kolmemeetrised laed. Veel on korteris eraldi raamatukogu tugitooli, diivani ja lugemislauaga. Korterisse sisenedes jõuab esmalt koridori, mis viib suurde avatud elutuppa.

Viimati elas lauljanna oma korteris 2019. aastal. Jackson on alati hinnanud oma korteri imelist asukohta ja hingematvaid vaateid, kust saab jälgida New Yorki maagiat ja põnevust. Samuti on naisel korteriga väga palju mälestusi ning seal viibimine tõi talle hetkega rahutunde.