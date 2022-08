Madalseisust tõusule: Heini Vaikmaa kinnisel sünnipäevapeol sai Mahavok ootamatult uue hoo sisse

Mahavoki üks asutajaid ja eestvedaja Heini Vaikmaa (64) kolis koroonapandeemiate alguses elamise ja töö oma lapsepõlvemaadele Padisele. Kuigi ta näeb välja nagu 55, ütleb Heini, et kui läheb Tallinna asju ajama, peab ta muuseas ka pensioniametist läbi põikama – ta jääb kohe pensionile! Kui enamikule pensionäridest tähendab see rahulikumat tempot, siis Heini näikse aga üha rohkem rattas olevat. Hiljuti üllitas ta oma enam kui kahekümne looga duubelvinüülplaadi „Ajarada“. Muusiku enda sõnul on see tema elu kõige põhjalikumalt ette valmistatud kogumik. Plaadi instrumentaalpalad on peen ja hoolikalt viimistletud valik Heini soololoomingust, mis ta on oma stuudios kitarridest, süntesaatoritest ja muudest masinatest viimase kümnendi jooksul pikkadel öö- ja töötundidel välja võlunud.