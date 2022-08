Sussexi hertsoginna Meghan Markle on lõpuks välja tulnud oma taskusaatega, mida Spotifys kuulata saab. Tema saate esimene külaline on Serena Williams, kellele Markle rääkiski saatuslikust tulekahjust. Õnnetus leidis aset sel ajal, kui Meghanil oli just lõppemas üks kuninglik üritus Lõuna-Aafrika tuuril. Kui Meghan vabanes, teatati talle ja prints Harryle, et „beebi toas toimus tulekahju,“ rääkis Markle saates Williamsile.