LÕBUS KLÕPS | Kontsades Kaja Kallas hakkas Kelly Sildaru nimegraveeringu avamisel mulda kühveldama

Kelly auks pidas peaminister ka kõne. Kuid mida just iga päev ei näe, on see, kui kingades ja seelikus peaminister võtab labida kätte ja hakkab mulda viskama. Nimelt istutati nimegraveeringu avamisel armastatud sportlase Kelly Sildaru auks istutati üks tamm. Kuna mulda sellel veel peal ei olnud, siis nii Kelly kui ka peaminister võtsid labida kätte ja asusid tööle.