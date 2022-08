KLÕPS | Shakira jäi pärast eksmehe uue suhte väljatulekut esimest korda kaamerate ette: lauljanna on muserdatud

Shakira jäi kaamerate ette koos oma laste Milani ja Sashaga ning ta paistis ülimalt kurvas meeleolus olevat. Popstaar on oma eksmehe Pique peale tulivihane, kuna mees rikkus kokkulepet, mille järgi ei pidanud Shakira ja Gerard oma uusi kaaslasi niipea veel avalikkuse ette tooma. Kokkuleppe kohaselt pidi jalgpallur oma uut suhet vaka all hoidma lausa aasta aega, vahendab The Sun.

Muserdatud Shakirast tegi pildi Hispaania televisiooniprogrammi El Gordo y La Flaca jaoks töötav paparazzo Jordi Martin, kes on Shakirat jälginud ja pildistanud juba 12 aastat. „Ma olen talle üle kogu maailma järgnenud. Päev pärast seda, kui pildid Piquest ja Clarast ilmusid, läksin ma Shakira majja. Ma tean, kui halb see olukord tema jaoks on,“ rääkis Martin.

Ta lisas, et paarid võivad lahku minna ka kenasti nii, et midagi nende vahel ei juhtu, kuid tema hinnangul käitub Pique halvasti ja põhjustab lauljannale kannatusi. Shakira oli öelnud paparazzole, et ei soovi vastata küsimustele, mis ta laste kohta on ja sõnas, et lõpuks tuleb ta täbarast olukorrast välja.

Selle aasta juunis läksid Shakira ja Gerard Pique pärast 12 aastat kestnud suhet lahku ning peagi tuli välja, et tuntud jalgpalluri südame on võitnud noor tudeng Clara. Paar pole avaldanud, mis nende lahkumineku põhjuseks oli, kuid nad on jõudnud kokkuleppele oma laste ajutises hooldusõiguses.

Kolumbiast pärit Shakira sooviks oma elu jätkata USAs Miamis, kuhu ta tahaks kaasa võtta ka pojad, kuid Pique on sellele kategooriliselt vastu ja nõuab, et lapsed jääksid Hispaaniasse elama. Shakiral on pooleli ka kohtuvõitlus Hispaania võimudega, kes süüdistavad poplauljat maksudest kõrvale hiilimises.