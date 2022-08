Selgus traagiliselt hukkunud Anne Heche'i viimne puhkepaik

Surmani viinud sündmused said alguse sellest, et Heche tegi kaks avariid mõneminutilise vahega. Teisel korral sõitis näitlejatar oma autoga purjuspäi suurel kiirusel vastu kortermaja. Nii sõiduk kui ka elamu süttisid põlema. Heche jäi autosse kinni ning teda ei saadud sealt pool tundi kätte.

Nüüd on koroner kinnitanud, et Heche suri suitsu sissehingamise ja põletuste tõttu. Lahkamise käigus selgus, et näitlejal murdus rinnaluu, mis väidetavalt oli veel üks oluline tegur, miks tema elu enam päästa ei suudetud. Ametlikult on märgitud Heche'i surmapõhjuseks õnnetus.