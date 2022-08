Robbie Williams kohtus oma eluarmastuse, Aydaga, 2006. aastal. Varasemalt oli popstaar tõotanud, et abiellu kunagi ega saa lapsi. Sellest hoolimata palus artist peagi naise kätt ja juba 2010. aastal sõuti abieluranda. Paaril on neli last: Theodora (10), Charlton (7), Coco (3) ja Beau (2).