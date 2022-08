Vaim valmis! Juba sel neljapäeval esineb Eestis Saksa house-muusika legend Lovebirds

Lovebirds liugleb läbi 70ndate ja 80ndate helimaastike, põrgates tummisest house-muusikast sillerdava neo-diskoni. Lovebirds on välja andnud andnud hulgaliselt klubihitte, mille seas deep house meistriteos „M.U.S.I.C.“, kaasaegne klassik „In The Shadows“, tantsupõrandate lemmik „The Rat“ ning loomulikult 2011. aasta tippude tipp „Want You In My Soul“.



sTELLAR on D3 värske ürituste sari. Muusikavalik usaldatakse kaheteistkümnele residendile, kelle seast igal korral kolm hoolikalt valitud artisti viivad kuulajad house’i ja techno radadele. Homme, 25. augustil on lisaks Lovebirdsile puldis südametemurdja Nix, Bianca leiutaja Saulus ja power-duo HOL.