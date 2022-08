Üllar Saaremäel on eriline suhe Nick Cave’iga. „Super tunne oli!“

„Ja nii ma jõudsin läbi rahva esiritta. See läks nii sujuvalt, justkui meil oleks Nickiga kokkulepe olnud – et mina andsin talle ülesande ja tema täitis,“ naerab Üllar. „Super tunne oli!“

Nüüd seisab raamat raamaturiiulis ja pastakas on samuti kodus hoitud. Muide, see on Isamaa erakonna pastakas, kus on Üllari valimisnumber peal.