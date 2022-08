Marin pidas täna, 24. augustil Lahtis kõne ning tunnistas, et viimane nädal on tema jaoks raskelt möödunud. „Tahan usaldada ja uskuda, et inimesi huvitab pigem see, kuidas oma tööga hakkama saan, mitte see, kuidas oma vaba aega veedan,“ räägib peaminister.