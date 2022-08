LÕBUS VIDEO | Gerli Padar näitab Jüri Ratasele ette, kuidas tantsusaateks valmistuda

Gerli on teinud tõeliselt lõbusa video, et Jürile asjalik stiilinäide tantsusaate jaoks anda. Padar on oma keha külge kinnitanud mitu neoonpulka, mis pimedas helendavad. Video paistab olevat filmitud Gerli kodus ja alguses tuled põlevad, kuid siis ilmub kaadrisse naise tütar, kes tuled kustu paneb. Seejärel hakkab neoonselt helendav Gerli lõbusalt ning hoogsalt tantsu vihtuma.

„Tantsusaade ei ole mägede taga ja esimene osaleja on teada,“ alustab Padar oma postitust, mis Ratasele mõeldud on. „Jagan Sulle mõned näpunäited menusaateks valmistumisel. Sest, kes kodus pimedas trenni ei tee, see prožektori valguses meistriks ei saa!“ tõdeb Gerli lõbusalt oma postituses ning utsitab oma jälgijatel videot ka sõprade ja naabritega jagada, kuna pole teada, et järgmine saateosaline on.

Videole on oma kommentaari jätnud ka Gerli tantsupartner ja kihlatu Martin Parmas, kes sõnas humoorikalt, et ka tema on Gerliga tantsusamme pimedas harjutanud.

Nädala eest ütles saate „Tantsud tähtedega“ uus osaline Jüri Ratas, et kõigil meil on vaja anda endast maksimum Eesti inimeste tervise hoidmiseks ning selleks, et kvaliteetse terviseuuringu võimalus jõuaks igasse Eestimaa nurka. „Eestis sureb pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ca 4000 inimest, mis näitab, et see haigus ei küsi vanust, sugu ega elukohta. Tantsusaate toel Eesti vähiliidule soetatav ratastel kompuutertomograaf võimaldabki, et nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide poolt määratud uuringuid oleks võimalik teha inimese elukoha lähedal – ka väljaspool suurlinnu ja suuri meditsiinikeskusi,“ selgitas Ratas põhjust, miks ta võttis vastu otsuse osaleda „Tantsud tähtedega“ saates. „Me kõik oleme kaotanud mõne oma lähedase, tuttava või sõbra sellele haigusele…Nii ka minu pere. Kui saan aidata kaasa taoliste haiguste ennetamisele ja varajasele avastamisele, siis püüan alati oma panuse anda,“ sõnas Jüri Ratas, kes on ka varem Eesti vähiliidu heategevuskampaaniates kaasa löönud.