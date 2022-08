Stsenarist ja kirjanik Birk Rohelend uuest kodumaisest sarjast: Midagi sellist ei ole varem Eestis tehtud

Sünge signatuur

Birk Rohelend on romaanikirjanikuna leidnud rohkelt inspiratsiooni just krimkadest, võttes eeskujudeks just Agatha Christie, Arthur Conan Doyle’i ning viimase aja lemmiku Stephen Kingi. ,,Kingil on suurepäraselt õnnestunud leida see tasakaal inimlikkuse ja sünguse vahel. Müts maha!’’ kiidab Birk ja püüab suurmeistrilt ka ise õppust võtta. Ta viskab õhku mõtte, et krimilood on alati natuke toimetuleku lood - kuidas lahendada neid olukordi, mis on sünged või kurvad. Sel teemal on Rohelend sattunud diskussiooni ka teise kirjanikuga. Viimase nägemusel peaks just kirjanik alati looma nii-öelda täiusliku paradiisi, kuhu lugeja saab enda elust põgeneda. Birki puhul on aga vastupidi, sest tema teostest leiab tumeda maailma, millega võrdluses tundub lugeja enda elu hoopis roosilisem.

Rohelennu romaanidest jookseb enamasti läbi omapärane sünge toon, mis kirjaniku sõnul on tahtmatult tema lugudega alati kaasas käinud. ,,Ma olen isegi mõelnud, et kas kunagi jõuan teoseni, kus kedagi ei mõrvata, keegi ei kao keegi ära või ei juhtu midagi kahtlast. See on minu signatuur. Ka filmidest eelistan ikka vaadata pigem õudukaid ja thrillereid, kui romantilisi komöödiaid.’’

Kirjutamine kui tempokas väljakutse

Kirjanikutöö kõrvalt on Birk Rohelend loonud ka mitmete telesarjade stsenaariume, neist tuntuim kindlasti kodumaine hitt ,,Padjaklubi’’. Kuigi Rohelennul on ka hetkel käsil krimiromaani kirjutamine, möödub skripti loomine tema jaoks siiski lennukamalt. ,,Stsenaariumi puhul hakkan oma peas justkui filmi vaatama ja lihtsalt kirjutangi seda, mida näen. Romaaniga on vaeva ikka palju rohkem. Vahel küsin endalt, et miks ma seda üldse teen,’’ mõtiskleb Rohelend, kuid lisab, et ka seriaaliloomel on omad väljakutsed. Eesti turule on väga omane kiire tempo, millega sarjad valmivad, mis lisab omaette pinge ka stsenaristidele. Lugu tuleb kiiresti välja mõelda, lihvida ning seejuures hoida ka kvaliteeti, mis on Rohelennu sõnadega ‘’väga suur challenge’’.

Sari täis müstikat