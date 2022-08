KROONIKA PODCAST | Ines Karu-Salo alustas äriga, kus võid ka sina teenida

„Lastele peab maast madalast õpetama, et kõike ei pea omama,“ räägib ettevõtja Ines Karu-Salo. Hiljuti lansseeris ta projekti, kus saab nii laenutada kui ka laenule anda lasteriided. See on Eestis esimene omataoline ettevõtmine ja liituda saab igaüks.