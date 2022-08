FOTOD | Jennifer Lopezile tehti pulma jaoks kolm pruutkleiti: üks kleit koosnes tuhandest taskurätikust

Uhkes ja suurejoonelises pulmas pidas oma kõne peig Ben Affleck, kes sõnas paari 2002. aasta kihlumisele viidates, et tollal nad ei abiellunud põhjusega. „Ben pidas kirglikku kõne, tunnistas oma armastust Jenniferi ja tema laste vastu. Ta ütles, et lapsed on õnnistus ja kingitus, mis juhtusid seetõttu, et nad ei abiellunud varem - see on kinnitus, et kõik juhtub põhjusega ja omal ajal,“ sõnas pulmas toimunuga kursis olev allikas väljaandele Daily Mail. Beni ja Jenniferi lastel oligi seetõttu pulmas suur roll ja Lopezile meeldis, et kõik lapsed nende pulmast osa said.