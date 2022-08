Idee ärijuhtimist õppima minna tekkis Hundil juba enne maikuud. Ta viis end korralikult kurssi erinevate õppekavadega, suhtles mitme ülikooliga, et endale ainus ja õige eriala välja selgitada. Tema jaoks tundus EBS hea valik, kuna see on praktiline ülikool ning paljud tema sõbrad ja tuttavad on samuti seal koolis käinud. „Soov magistrit teha oli minus alati ja kuidagi tuligi selline arusaamine, et miks ma seda edasi lükkan. Ma tegelikult suudan oma aega ja graafikut niimoodi planeerida, et kõik on tehtud, mul on hea olla ja vaimne väljakutse on ka juures. Tundsin sellel aastal, et olen juba piisavalt ennast tõestanud meediamaastikul, mu koht on nii kõigutamatu, et miks mitte õppida juurde,“ sõnas Brigitte Susanne.