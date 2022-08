Veerand sajandit abielu läbi: Sylvester Stallone lahutab abikaasast

Hollywoodi näitleja Sylvester Stallone ja tema abikaasa Jennifer Flavin on veerand sajandit abielus olnud, kuid nüüd on mehest 22 aastat noorem Flavin otsustanud lahutuse sisse anda. Lisaks sellele süüdistab Jennifer Sylvesteri nende ühiselt kontolt varade liigutamises, vahendab Mirror.

TMZ andmetel andis endine modell Flavin lahutuse sisse reedel ning naine soovib lahutusega saada paari Palm Beachil asuva kodu ainuõigust. Lahutuspaberitest selgub, et Stallone on „oma varasid peitnud“. „Informatsiooni põhjal on Stallone tegelenud abieluvara tahtliku hajutamise ja/või raiskamisega, millel on olnud abieluvarale olnud ebasoodne majanduslik mõju,“ seisis lahutuspaberites. Florida seaduste järgi tuleks kahju Flavinile hüvitada. Jennifer nõuab ka Sylvesterile keelu kehtestamist, et mees ei saaks lahutuse käigus varasid müüa, üle anda, loovutada ega hajutada.