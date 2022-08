KLÕPS | Näitleja Nicolas Cage üllatas fänne kirsipunaste juustega

Pildi Cage'i üllatavast juuksevärvimuutusest postitas Twitterisse üks näitleja fänn. „Lihtsalt Nic Cage oma kirsipunaste juustega,“ kirjutas ta oma säutsu juurde. Näitleja toetajad ja tema fännid on värvimuutusest elevil ja kiitsid, et punane toon sobib Cage'ile hästi.

„Lahedad punased juuksed,“ kirjutas üks fänn kommentaaridesse. „Ta värvis juukseid, et massi sulanduda,“ arvas teine fänn. Kuigi enamik kommentaare säutsu all on positiivsed, leidub seal ka neid, kes arvavad, et juuksevärvi muutus näitlejale ei sobi. „Ta näeb kohutav välja. Ta üritab välja näha nagu 15-aastane,“ sõnas üks kriitiline kommenteerija.