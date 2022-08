Meghan Markle valetas oma saates? Prints Harry poja toas ei puhkenudki tulekahju

2019. aasta septembrikuus oli Sussexi hertsogipaar külastamas Lõuna-Aafikat ning nad võtsid osa mitmest kuninglikust üritusest. Ühel üritusel pidas Meghan Markle kõne ning pärast selle lõppu teatati nii talle kui ka prints Harryle, et nende poja toas puhkes tulekahju. Õnneks ei juhtunud tollal neljakuuse pisipõnniga midagi, kuna ta ei viibinud tulekahju ajal toas.

Meghan kirjeldas oma taskusaates Williamsile, kuidas õnnetus oli tema jaoks traumeeriv, see vapustada teda ning ta oli pisarates, vahendab Daily Mail. Nüüd väidavad aga inimesed, kes tuuril hertsogipaariga koos olid, et nende mäletamise järgi ei puhkenud toas mingisugust tulekahju. Toas olnud küttekeha oli küll suitsema hakanud, kuid see eemaldati vooluvõrgust ja olukord lahendati.

Markle oli õnnetuse tõttu niivõrd endast väljas ega tahtnud tol päeval kuninglike kohustustega jätkata ning süüdistas tuuri korraldajaid selles, et nad „keskenduvad sellele, kuidas tuur välja näeb, mitte sellele, kuidas see tundub“. Tuuri oli ettevalmistatud mitu kuud ning muidugi lasus paaril ootus, et nad jätkavad tuuriga plaanipäraselt. Siiski oleks neil olnud võimalus öelda viimane sõna selle jätkamise kohta. Ühe allika sõnul oleks Archie toas toimunud potentsiaalse tulekahju toimimise teadanne varjutanud Harry ja Meghani tööd tuuril.

Kuninglik ekspert Angela Levin nõustus Meghani murega, kuid ei näinud tuuri jätkumises probleemi. „Meghan oli pahane, et pidi minema järjekordsele kuninglikule üritusele pärast seda, kui Archie toas oli tulekahju. Kurb kuulda, aga näitlejana peaks ta teadma, et sõu peab edasi minema. Kummaline, et uudis tulekahjust ei jõudnud tollal avalikkuse ette,“ imestas Levin. Kuninglik kommentaator Richard Fitzwilliams tõdes, et muidugi oli paari jaoks hirmus kuulda õnnetusest Archie toas. „Kuna õnneks keegi viga ei saanud ja kuigi see häiris neid, polnud tuuri jätkumisele alternatiivi. Väga paljud oleksid pettunud, kui Harry ja Meghan poleks sellega jätkanud,“ sõnas ta.