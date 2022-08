FOTOD | Rocca Towersi kõrghoone avamisel peeti maha suurejooneline pidu

Rocca Tower II on 18korruseline tornmaja, mille kõrgus on 70 meetrit merepinnast ning selle lipulaevaks on kahel viimasel korrusel paiknevad ligi 6 meetri kõrguste lagedega penthouse korterid. Need on kuni 127 ruutmeetri suurused läbi kahe korruse planeeringutega luksuskorterid ning nende maast laeni akendest avanevad vaated merele, Harku järvele, vanalinnale ja loomaaiale.