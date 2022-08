Kus on, seal tuleb juurde: Nick Cannon saab peagi kümnendat korda isaks

Nick Cannonil on hetkel seitse last. Eksnaise Mariah Careyga on tal kaksikud Monroe ja Moroccan Scott. Endise tüdruksõbra Brittany Belliga sai mees lapsed Golden „Sagon“ ja Powerful Queen. Mees sai veel ühed kaksikud Abby de la Rosaga eelmise aasta juuni keskel. Sama kuu teises pooles sündis Cannonile poeg Zen, kes 5-kuuselt vähki suri. Hetkel on teada, et tema kaheksandat last ootab modell ja näitleja Bre Tiesi.

Juunikuus oli Cannon külaline taskusaates „Lip Service“, kus ta paljastas, et tema perre lisandub sel aastal taas lapsi, vahendas People tollal. Saatejuhi spekulatsioonile, et mehel on juba kolm last teel, vastas staar põiklevalt. „Kui sa ütled, et nad on teel... Mitu sa juba loendanud oled? Ütleme lihtsalt nii, et kurg on minu poole teel,“ sõnas mees. Cannon sai eelmisel aastal kolm last ja vihjas, et see aasta purustab ta oma rekordi. „Kui sa arvasid, et eelmisel aastal tuli palju lapsi...,“ oli mees taaskord salapärane.