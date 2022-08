Kopsufibroosi põdev Norra kroonprintsess haigestus koroonasse

Kuningakoja kommunikatsioonijuhi, Guri Varpe sõnul on Mette-Marit vaktsineeritud ning sümptomid on seni tavapärased, vahendab Iltalehti.

Naine põeb kopsufibroosi ja kuulub seega riskirühma. Varpe ütleb, et printsess on oma konditsiooni tõttu pideva meditsiinilise järelevalve all. Kliinik.ee andmetel ei pruugi mõõduka fibroosi puhul haigustunnuseid olla, kopsukoe ulatuslikuma sidekoestumise korral tekivad gaasivahetuse häired, organism saab vähem hapnikku ning haigel tekib õhupuudus. Ühtlasi tekivad haigel sageli köhahood.

Mette-Marit on viimastel aastatel üha harvem avalikkuse ette ilmunud. Kroonprintsessi tervislik seisund on norrakad murelikuks teinud. 2021. aastal teatati, et printsess on raskelt haige ning koroonapandeemia ajal avalikest üritustest osa ei võta.

Printsess Mette-Marit on abielus Haakoniga ning paaril on kaks last – Ingrid Alexandra (18) ja Sverre Magnus (16).