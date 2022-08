FOTO | Ei tunne äragi! Selline näeb „Seks ja linna“ staar välja vabal ajal

Alles möödunud kuul pahandas näitlejatar ajakirjanikega, kes uurisid, kuidas ta julgeb ilma juukseid värvimata avalikkuse ette ilmuda. Nimelt, ei varja Parker oma naturaalseid halle juuksejuuri. „Kuude kaupa räägiti kui vapper ma olen, et halli tooni ei pelga,“ sõnas Hollywoodi täht väljaandele Allure. „Ütlesin, et palun kiitke kedagi teist, kes on päriselt midagi vaprat korda saatnud.“