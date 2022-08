„Maahommik“ saab uue saatejuhi! Kerli Dello: lehma ma ei karda ja tean, mis lill on tagetes

„Lehma ma ei karda ja tean, mis lill on tagetes. Ma arvan, et „Maahommik“ sobib mulle!“ ütles tele-ekraanile naasev Kerli Dello. Naine tunnistab Menu portaalile, et pakkumine tuli ootamatult. Dello on siiski juba kaheksa aastat telest eemal olnud. „Jah, saatekülaliseks olen käinud, aga pole seda magusat võtteperioodi ammu kogenud. Ma tõesti ootan seda. Kaitsevägi jääb minu põhitööks ja -armastuseks, aga ennast vahepeal mujal tuulutada tundub väga hea mõte.“