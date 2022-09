Elvis Presley oli meeletult armukade: minu pruut mingite meeste ees ringi ei kõnni!

Ega Ameerikaski neid enam palju ole, kes oma silmaga näinud Elvis Presleyt tema parimatel päevadel. Kuid oma erakordse positsiooni just Ameerikas on ta osaliselt säilitanud tänaseni. Sellepärast valmistati filmi põhjalikult ette. Asja­tundjad kinnitavad, et filmis järgitakse Elvise elulugu päris täpselt. Kuna see on ikkagi mängufilm, siis värvi ja emotsiooni on lisatud muidugi vabama käega.