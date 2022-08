Pikaajaline traditsioon on ohus: kuninganna tervisemure takistab riigipea kohustuste täitmist

Juulikuus siirdus kuninganna oma korralisele puhkusele Šotimaale. Ta lootis, et saab sellele pisikese pausi teha, et reisida kas Windsori lossi või Buckinghami paleesse , et tutvuda uue Konservatiivide Partei juhiga ja paluda tal moodustada uus valitsus. Nüüd väidab monarhi käekäiguga kursisolev allikas, et kuningannal soovitakse tungivalt Šotimaalt mitte lahkuda paariks päevaks, et ta ühe oma peamistest ülesannetest riigijuhina täita saaks, vahendab Express.

„Kuningannal on soovitatud mitte reisida. Aga ilmselgelt ei ütle keegi kuningannale, mida ta tegema peab ja lõppude lõpuks on see tema otsus. Nagu me nägime, ilmus ta Buckinghami Palee rõdule oma troonijuubeli pidustuste ajal, talle meeldivad üllatused,“ rääkis allikas ja lisas, et mõne Elizabethi kohustuse saab tema poeg prints Charles üle võtta. „Kuid kuninganna on kindel, et tema määrab ametisse uue peaministri,“ kommenteeris allikas.