KUULA | Elton John ja Britney Spears andsid välja ühise hiti „Hold Me Closer“

Lugu on märgiline Spearsi jaoks, kuna tegemist on esimese looga, mille popstaar on välja andud pärast 2021. aastal oma isa eestkoste alt vabanemist. Samuti lõpetas Britney uue hitiga kuus aastat kestnud põua oma muusikaloomingus.

Loo refrään pärineb Eltoni 1971. aastal ilmunud „Tiny Danceri“ loost, kuid ülejäänud laul on muudetud tõeliselt tantsuliseks poplooks. Uue loo produtseerisid Andrew Watt ja Cirkut. Eltoni ja Britney duett kõlab imeliselt ning mees ei hoia end ka klaverimänguga tagasi. Lugu võrreldakse juba Eltoni ja poplaulja Dua Lipa eelmisel aastal ilmunud looga „Cold Heart“, mis kiiresti edetabeleid ja fännide südameid vallutas.

Britney ja Eltoni lugu on juba saanud fännide poolt palju kiitust. Ühise loo idee tekkis Johnil ja Spears oli sellega kiirelt nõus. Pikalt muusikast eemal olnud Britney muretses paar päeva enne loo avalikustamist, kuna ta pole mitu aastat ühtegi uut laulu välja andnud. Lauljanna on vihjanud, et mõtleb tihti muusikasse naasmise peale, vahendab Page Six.

Elton salvestas loo „Tiny Dancer“ aastal 1971 koos laulukirjutaja Bernie Taupiniga ja see ilmus kõige pealt tema albumil „Madman Across the Water“. Loo sõnad on inspireeritud Taupini esimest Ameerika Ühendriikide külastusest aastal 1970 ning need annavad edasi California hõngu.

Kuula Elton Johni ja Britney Spearsi uut hitti!