TV3 tegevjuht Signe Suur kuulutas avatuks lauluvõistluse „Uus laul 2022“

„Meieni on laekunud palju head muusikat ja täname kõiki, kes on oma laulud juba esitanud. Need autorid, heliloojad ja muusikud, kellel on olnud töine suvi, saavad nüüd samuti võimaluse projektis kaasa lüüa ja kasutada pikki sügisõhtuid uue eestikeelse muusika loomiseks. Kuna telekanalil TV3 on õnnestunud sügishooajal eetrisse tuua oodatud ja armastatud suurshow „Tantsud tähtedega“, jõuab uus laulusaade vaatajateni kevadel 2023,“ kommenteerib TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.