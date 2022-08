VÕRDLE | Arnold Schwarzeneggeri eksabikaasa nägu on pärast ilulõikuseid tundmatuseni muutunud

Välismeedia tähelepanu on püüdnud Maria Shiveri (66) uus välimus. Paparatsod tabasid naise Santa Monicast, kus too oma uut maja üle vaatamas käis, vahendab Page Six. Piltidelt võib näha, et Shiver on tagasihoidlikult riides ning kannab vähe meiki. Ta oli heas tujus ja väljaande sõnul suisa naeratas paparatsodele.