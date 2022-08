Kunagine poliitik Evelyn Sepp on nüüd ametlikult sootuks teise valdkonna ekspert

Vikerraadio hommikuprogrammis tõdes Sepp, et kuigi ta on terve elu tubli õppur olnud, pole ta kunagi varem nii palju õppinud nagu viimase kahe aasta jooksul, vahendab Menu .

Viimased paar kuud viibis Sepp praktika käigus Inglismaal, mis on tema sõnul maa, mis on aianduskultuurist täielikult läbi kasvanud. „See on võib-olla mu elu parim kogemus,“ kirjeldas ta praktikakuid välismaal.