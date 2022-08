SUUR ÜLEVAADE | Tõeline tähtede paraad: vaata, kes väisasid glamuurset Vana Tallinn Galat!

„Rahvusooper on väga tänulik toetajatele ja partneritele, kellega on seljataga väga pikaajaline koostöö. Üks nendest on kahtlemata Liviko. Tänu nende abile ja toetusele on meil ühiselt võimalik ellu viia midagi tõeliselt ilusat, suurejoonelist ja ülevat nagu seda on iga-aastane Vana Tallinn Gala, mille publikuhuvi on erakordselt suur,“ rõõmustas Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.