FOTO | Kust see veel pärineb? Koit Toome sai tundmatult numbrilt ootamatu sõnumi

Nimelt jõudis Koiduni piltsõnum, kust on näha teda ennast poseerimas vanal Õhtulehe plakatil. „Ilusat nädalavahetust! Täna saadeti võõralt numbrilt mulle sõnumiga selline vana tore nostalgia pilt. Vana Õhtulehe plakat,“ selgitab Koit oma värske postituse tagamaid.

Postituse alla tehtud kommentaaridest selgub, et foto autoriks on Aron Pirs, kelle sõnul sündis antud foto aastate eest ühes Pärnu baaris. Kahjuks ei mäleta ka piltnik ise, mis aastal see klõps sündis.