FOTOD | Selle suve pööraseim kontsert? Telliskivi küttis kuumaks üks populaarsemaid noori räppareid

Valgevenes sündinud, kuid meie läänenaabrite juures üles kasvanud Yung Leani kuulsaimaks hitiks on „Ginseng Strip 2002“, mis sündis küll esialgu 2013. aastal, kuid tänu TikToki rakendusele on see viimastel aastatel leidnud tee edetabelitesse tagasi.