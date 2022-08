Yorki printsessid käisid prints Charlesilt palumas pea võimatut teenet, tulevane kuningas andis kindla vastuse

Ajalehe The Sun andmetel ei meeldi Yorki printsessidele absoluutselt see, millist kohtlemist nende isa saab just prints Charlesilt ja tema pojalt Williamilt. Meedia andmetel on just nemad selle taga, et printsil pole enam kõrgeaususe tiitlit ning ta ei tohi avalikult perekonda esindada. Kuna tegemist on tulevaste kuningatega, siis nende sõna maksab.

The Suni andmetel pöördusid Beatrice ja Eugenie hiljuti oma onu Charlesi poole. Antud kolmik kohtus Šotimaal, kus prints on suure osa oma suvest veetnud. Paar päeva varem oli Charles kohtunud oma noorema vennaga ka ise. Printsessid olid palunud, et tulevane kuningas annaks nende isale vähemalt mõnedki kuninglikud ülesanded. „Andrew tahab meeleheitlikult leida midagi, mida ta saaks teha,“ ütles allikas väljaandele.

Kuid Charles on resoluutne. Kuna kuninganna Elizabeth II tervis on aina halvenemas, siis on just tema vanim poeg see, kes niite nüüd tõmbab. Charles on juba ammu soovinud kuninglikku perekonda „õhemaks“ muuta ehk avalikkuse ees hakkavad tulevikus perekonda esindama vaid loetud arv liikmeid. Nende sekka ei kuulu Andrew ega kumbki tema tütar.

Väljaande allika sõnul ütles Charles oma vennatütardele kindlalt: „Pole mingit võimalust!“