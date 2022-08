Uhke lõhnabukett: Prints Charles tuli turule elegantse ja kalli parfüümiga

Prints Charles on kogenud aednik ja üks tema kuningliku töö põhiline teema on olnud keskkond. Prints naudib kogu südamest oma privaatse Highgrove'i residentsis paikneva aia eest hoolitsemist ning nüüd on ta otsustanud killukest aiast ka fännidega jagada. Charles andis välja parfüümi, kuhu ta on püüdnud Highgrove'i aia kõige oivalisemad aroomid.

Highgrove'i bukett – sellist nime kannab printsi uus parfüüm, mis on saadavad Highgrove'i aia poes, vahendab Express. Lõhn on valminud printsi ja Briti parfüümimaja Penhaligoni koostöös. 100-milliliitrise pudelikese eest tuleb välja käia 152 naela ehk pea 180 eurot ning kogu parfüümimüügist teenitud kasum annetatakse heategevuseks. Lõhn on juba väga populaarseks muutunud – veebipoes on aroomipudelikese juurde ilmunud kiri „peaaegu otsas“.

Parfüümi selgitusest ilmneb, et Highgrove'i buketi näol on tegemist uue lõhnaga, mis on inspireeritud ja loodud prints Charlesi poolt. „See on austusavaldus suurepäraselt lõhnavatele suvedele Highgrove'i aedades,“ seisab selgituses.

Lõhna tippnootides on tunda kurereha, lavendlit ja hüatsinti. Lavendel sümboliseerib lojaalsust, hüatsint tähistab mälestust ja kurereha on justkui roosi mehelikum aroom, selgitab üks parfümeeria veebileht. Veel on lõhnas tunda pisut laimi, tuberoosi ja mimosat. Parfüümi soovitatakse pihustada õrnalt pulsipunktidele.

Prints Charlesi Highgrove'is asuvad valdused laiuvad enam kui 364 hektaril ning igal aastal külastab seda ligikaudu 40 000 külastajat. Residentsi juures paiknevate aedade hulka kuuluvad suvilaaed, päikesekellaaed, metslillede heinamaa ja isegi vaibaaed.